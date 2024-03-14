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Федерер: Я не скучаю по теннису

Теннис

Швейцарец не думает о большом спорте

Федерер: Я не скучаю по теннису

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими ощущениями от завершения спортивной карьеры.

"На самом деле я не скучаю по теннису. Я чувствую себя умиротворённым. Я знаю, что колено, тело и разум не позволят мне находиться на корте. Я чувствую, что могу выполнить какой-либо удар, но после этого ощущаю себя как выжатый лимон", — сказал Федерер в интервью GQ.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

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