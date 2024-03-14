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Дарья Снигур поборется за выход в полуфинал турнира в Ржичанах

Теннис

Украинка уверенно преодолела второй круг

Дарья Снигур поборется за выход в полуфинал турнира в Ржичанах

Фото: CNN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 14 марта, украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Ржичанах (Чехия).

В матче 1/8 финала она обыграла Полину Кудерметову, отдав сопернице 6 геймов.

Поединок длился 1 час и 9 минут.

За выход в полуфинал Снигур поборется с Анастасией Тихоновой.

Ржичаны, Чехия. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Полина Кудерметова 2:0 (6:2, 6:4)

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