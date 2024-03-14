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Федерер: Мне грустно оттого, что Надаль не может играть так часто

Теннис

Швейцарец высказался о травме испанского коллеги

Федерер: Мне грустно оттого, что Надаль не может играть так часто

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, 42-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о текущей форме испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

"Конечно, мне грустно оттого, что Надаль не может играть так часто, как он этого хочет. Я надеюсь, он сможет как можно быстрее приступить к любимому делу. Я знаю, что он пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Дохе, но всё же очень надеюсь, что он сможет вернуться в тур", — сказал Федерер в интервью GQ.

Отметим, что Надаль провёл последний официальной матч в январе 2023 года.

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