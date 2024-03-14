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Янник Синнер: Для меня нечто особенное, что мой отец со мной

Теннис

Итальянец рассказал, что отец помогает ему морально подготовится к матчам

Янник Синнер: Для меня нечто особенное, что мой отец со мной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира Янник Синнер поблагодарил отца за поддержку на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

"Не буду отдавать ему слишком много должного (смеётся). Как я уже сказал, для меня нечто особенное, что он здесь. В последние годы у меня не было возможностей, чтобы часто проводить с ним время. Каждый момент, проведённый с ним, действительно прекрасен. Он невероятный шеф-повар, но также и потрясающий отец. Для меня это гораздо важнее", — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Сегодня, 14 марта, итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку.

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