Янник Синнер: Для меня нечто особенное, что мой отец со мной

Третья ракетка мира Янник Синнер поблагодарил отца за поддержку на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

"Не буду отдавать ему слишком много должного (смеётся). Как я уже сказал, для меня нечто особенное, что он здесь. В последние годы у меня не было возможностей, чтобы часто проводить с ним время. Каждый момент, проведённый с ним, действительно прекрасен. Он невероятный шеф-повар, но также и потрясающий отец. Для меня это гораздо важнее", — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Сегодня, 14 марта, итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку.