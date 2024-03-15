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Кори Гауфф: Саккари мало что позволяет соперницам на корте
Американка высказалась о предстоящем матче
фото - rolandgarros.com
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящей встрече с представительницей Греции Марией Саккари (9-я в рейтинге ATP) в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
"Очень рада, что смогла одержать победу в четвертьфинале. Постараюсь сохранить позитивный настрой до следующей игры. Мы с Марией уже играли вместе пару раз. Последний раз мы встречались в Вашингтоне, и было непросто. Мария — сильная соперница, атлетичная и взрывная. Она мало что позволяет другим на корте. Я ей проигрывала раньше, но я и обыгрывала её. Это будет тяжёлый матч", — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. В другом полуфинале женского турнира сыграют первая ракетка мира полька Ига Швёнтек и украинская теннисистка Марта Костюк.
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