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Кей Нисикори и Каспер Рууд провели совместную тренировку на турнире в Майами

Теннис

Теннисист готовится к турниру в Майами

Кей Нисикори и Каспер Рууд провели совместную тренировку на турнире в Майами

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори приехал на турнир категории "Мастерс" в Майами (США), где 20 марта, провёл тренировку с бывшей второй ракеткой мира, финалистом трёх турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Каспером Руудом из Норвегии.

"Как я рад вернуться в Майами!" — написал Нисикори в своих социальных сетях.

Напомним, в последний раз Кей Нисикори выходил на корт на Australian Open — 2023, где дошёл до четвертьфинала.

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Кеи Нисикори
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