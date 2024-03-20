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Кей Нисикори и Каспер Рууд провели совместную тренировку на турнире в Майами
Теннисист готовится к турниру в Майами
Фото: globallookpress.com
Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори приехал на турнир категории "Мастерс" в Майами (США), где 20 марта, провёл тренировку с бывшей второй ракеткой мира, финалистом трёх турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Каспером Руудом из Норвегии.
"Как я рад вернуться в Майами!" — написал Нисикори в своих социальных сетях.
So great to be back at the @MiamiOpen pic.twitter.com/hjh0xjbCxU— Kei Nishikori (@keinishikori) March 17, 2024
Напомним, в последний раз Кей Нисикори выходил на корт на Australian Open — 2023, где дошёл до четвертьфинала.
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