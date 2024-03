Кей Нисикори и Каспер Рууд провели совместную тренировку на турнире в Майами

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори приехал на турнир категории "Мастерс" в Майами (США), где 20 марта, провёл тренировку с бывшей второй ракеткой мира, финалистом трёх турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Каспером Руудом из Норвегии.

"Как я рад вернуться в Майами!" — написал Нисикори в своих социальных сетях.

So great to be back at the @MiamiOpen pic.twitter.com/hjh0xjbCxU