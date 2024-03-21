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Леся Цуренко уступила Грет Миннен во втором круге турнира WTA 1000 в Майами

Теннис

Украинка не смогла удержать преимущество

Леся Цуренко уступила Грет Миннен во втором круге турнира WTA 1000 в Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 21 марта украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в США. Во втором раунде соревнований она уступила представительнице Бельгии Грет Миннен.

Майами, США. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия, LL) 5:7, 1:6

Украинская теннисистка в первом сете вела в счёте 5:3, однако не сумела удержать преимущество.

Матч продлился 1 час и 32 минуты. За это время Цуренко сделала 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейкпоинтов.

Соперница Грет Миннен по следующему кругу соревнований определится позже.

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