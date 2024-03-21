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Леся Цуренко уступила Грет Миннен во втором круге турнира WTA 1000 в Майами
Украинка не смогла удержать преимущество
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 21 марта украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в США. Во втором раунде соревнований она уступила представительнице Бельгии Грет Миннен.
Майами, США. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия, LL) 5:7, 1:6
Украинская теннисистка в первом сете вела в счёте 5:3, однако не сумела удержать преимущество.
Матч продлился 1 час и 32 минуты. За это время Цуренко сделала 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейкпоинтов.
Соперница Грет Миннен по следующему кругу соревнований определится позже.
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