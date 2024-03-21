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Ангелина Калинина добыла волевую победу во втором круге турнира в Майами

Теннис
Обновлено

Украинка все же сумела дожать соперницу

Ангелина Калинина добыла волевую победу во втором круге турнира в Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в США. Во втором раунде она обыграла Каролин Возняцки из Дании.

Майами, США. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) 5:7, 7:5, 6:4

Украинка втором сете уступала 2:5, но все же смогла выиграть пять геймов подряд. В решающей партии Калинина сумела показать характер и выиграть её.

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Поединок продолжался 3 часа 17 минут. За это время Ангелина Калинина сделала 5 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейкпоинтов.

Соперница украинки по четвертому кругу соревнований определится позже.

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Ангелина Калинина
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