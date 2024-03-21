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Ангелина Калинина добыла волевую победу во втором круге турнира в Майами
Украинка все же сумела дожать соперницу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в США. Во втором раунде она обыграла Каролин Возняцки из Дании.
Майами, США. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) 5:7, 7:5, 6:4
Украинка втором сете уступала 2:5, но все же смогла выиграть пять геймов подряд. В решающей партии Калинина сумела показать характер и выиграть её.
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Поединок продолжался 3 часа 17 минут. За это время Ангелина Калинина сделала 5 эйсов, 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейкпоинтов.
Соперница украинки по четвертому кругу соревнований определится позже.
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