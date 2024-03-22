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Ник Кирьос выпустит видеоподкаст с Новаком Джоковичем
Теннисист выпустит шестой эпизод
Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что готовит подкаст с участием 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
"Следующий гость Good Trouble – Новак Джокович. Теннисная съёмка – вторник следующей недели! Снова на корт!" — написал Кирьос в своих социальных сетях.
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Напомним, видеоподкаст Кирьоса под названием Good Trouble увидел свет в январе 2024 года. На данный момент Ник, не игравший более года, выпустил пять эпизодов.
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