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Ник Кирьос выпустит видеоподкаст с Новаком Джоковичем

Теннис
Обновлено

Теннисист выпустит шестой эпизод

Ник Кирьос выпустит видеоподкаст с Новаком Джоковичем

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что готовит подкаст с участием 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

"Следующий гость Good Trouble – Новак Джокович. Теннисная съёмка – вторник следующей недели! Снова на корт!" — написал Кирьос в своих социальных сетях.

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Напомним, видеоподкаст Кирьоса под названием Good Trouble увидел свет в январе 2024 года. На данный момент Ник, не игравший более года, выпустил пять эпизодов.

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