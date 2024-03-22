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Рафаэль Надаль показал фото с тренировки на грунтовом корте
Испанец готовится к соревнованиям в Монте-Карло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в своих социальных сетях фото с тренировки на грунте. Надаль готовится к грядущим турнирам в своей академии на Мальорке.
Напомним, ранее 37-летний Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе (США), заявив, что пока не считает себя готовым выступить на таких важных соревнованиях.
Теперь же испанец планирует сыграть на грунтовом "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.
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