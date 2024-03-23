Матчи Свитолиной и Ястремской в Майами перенесены, известно новое время

Две украинские теннисистки сегодня, 23 марта, сыграют свои поединки на турнире серии WTA1000 в американском Майами.

Элина Свитолина (WTA №16) должна была сыграть свой поединок второго круга соревнований еще вчера, однако из-за неблагоприятных погодных условий (мощный дождь) начало матча отложили на неопределенный срок.

По предварительной информации, наша спортсменка сыграет против Наоми Осаки сегодня не раньше 20:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская (WTA №33) свой поединок третьего круга сыграет сегодня, начало – не раньше 21:00. Ее соперницей станет седьмая ракетка мира, представительница Греции Мария Саккари.