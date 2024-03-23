Синнер – о матчах против Алькараса: Я всегда очень рад, когда встречаюсь с ним

Итальянский теннисист, третья ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал свои впечатления от матчей против испанца Карлоса Алькараса (АТР №2). Его слова цитирует miamiopen:

"Мне нравится наше соперничество. Надеюсь, оно только началось. Он невероятный игрок, и обычно, когда мы играем, выходит очень хороший матч. Мы оба стараемся изо всех сил на корте. Мы очень уважаем друг друга. Вне корта мы не так часто общаемся, потому что у него свои дела, а у меня свои. Но на корте он игрок, который может показать очень многое.

Мы разные. У него есть боевой дух. Я не показываю столько чувств на корте. Я всегда очень рад, когда встречаюсь с ним. Игры против подобных соперников дают знать, над чем следует поработать" – сказал он.