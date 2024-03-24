Исторический успех. Калинина сенсационно победила Сабаленко в третьем круге Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №36) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в американском Майами. В матче 1/16 соревнований наша спортсменка победила вторую ракетку планеты, нейтральную Арину Сабаленко.

Счет матча 2-1 (6-4; 1-6; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 из 11 использованных брейков, 6 из 11 отыгранных брейков, 12 виннеров, 22 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Победа над Сабаленко стала для Ангелины исторической, ведь теннисистку такого рейтинга украинка еще не побеждала (обыгрывала представительниц ТОП-10 и ТОП-5).

Для Калининой это был седьмой матч на турнире в Майами за последние 3 года (5 побед).