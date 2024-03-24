Ястремская и Свитолина покидают розыгрыш тысячника в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №16) проиграла в матче второго круга турнира серии WTA1000 в американском Майами.

В поединке 1/32 соревнований наша спортсменка уступила представительнице Японии Наоми Осаке (WTA №229). Счет матча 2-0 (6-2; 7-6) . Поединок длился 1 час 31 минуту.

В активе Элины 2 подачи на вылет, 1 из 4 использованный брейк, 59 выигранных очков, 65% первой и 68% попаданий второй подачей, 0 двойных ошибок.

Для теннисисток это была седьмая очная встреча, Осака праздновала свою четвертую победу.

Еще одна представительница нашей страны Даяна Ястремская (WTA №36) в матче третьего круга соревнований проиграла девятой ракетке мира Марии Саккари.

Счет матча 2-0 (7-5; 6-4) в пользу спортсменки из Греции. Матч продолжался 2 часа 4 минуты. В активе Даяны 3 подачи на вылет, 7 выигранных очков подряд, 1 из 9 использованный брейк, 5 из 8 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Это была первая очная встреча между спортсменками, а Ястремская впервые сыграла в матче 1/16 финала Майами.