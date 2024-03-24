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Ястремская и Свитолина покидают розыгрыш тысячника в Майами
Дальше без них
Фото: Hobart International
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №16) проиграла в матче второго круга турнира серии WTA1000 в американском Майами.
В поединке 1/32 соревнований наша спортсменка уступила представительнице Японии Наоми Осаке (WTA №229). Счет матча 2-0 (6-2; 7-6). Поединок длился 1 час 31 минуту.
В активе Элины 2 подачи на вылет, 1 из 4 использованный брейк, 59 выигранных очков, 65% первой и 68% попаданий второй подачей, 0 двойных ошибок.
Для теннисисток это была седьмая очная встреча, Осака праздновала свою четвертую победу.
Еще одна представительница нашей страны Даяна Ястремская (WTA №36) в матче третьего круга соревнований проиграла девятой ракетке мира Марии Саккари.
Счет матча 2-0 (7-5; 6-4) в пользу спортсменки из Греции. Матч продолжался 2 часа 4 минуты. В активе Даяны 3 подачи на вылет, 7 выигранных очков подряд, 1 из 9 использованный брейк, 5 из 8 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
Это была первая очная встреча между спортсменками, а Ястремская впервые сыграла в матче 1/16 финала Майами.
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