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Калинина – о победе над Сабаленко: Было очень тяжело из-за нервов, но в трудные моменты я справилась с ними

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Психологическая стойкость – это главное

Калинина – о победе над Сабаленко: Было очень тяжело из-за нервов, но в трудные моменты я справилась с ними

WTA

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №36) прокомментировала победу в матче третьего круга соревнований на турнире серии WTA1000 в американском Майами.

"В первую очередь, я хочу сказать, что я действительно счастлива быть здесь сегодня, на этом корте. И большое спасибо всем зрителям за поддержку. Это очень важно.

Всегда тяжело играть на больших стадионах против таких топ-игроков. Я очень рада, что выжила в первом круге, и сегодня было очень тяжело из-за нервов, но в трудные моменты я справилась с ними. Так что сегодня я немного горжусь собой.

После проигранного второго сета, я ничего такого не говорила. Я просто пошла переодеть свою футболку и подумала о том, что упустила много возможностей. Кроме того, во втором сете она начала играть более агрессивно. Я думаю, она стала играла так, будто только начала матч и пыталась проводить розыгрыши очень быстро, поэтому второй сет – это ее заслуга. Но в третьем сете, я тоже стала более агрессивной и это было моей целью" – сказала украинка.

Напомним, что Свитолина и Ястремская покинули розыгрыш Майами.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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