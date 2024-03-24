Осака – о матче против Свитолиной: Лучший поединок этого сезона

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №229) прокомментировала свою победу в матче 1/32 финала турнира серии WTA1000 в Майами (США).

– Похоже, это был один из ваших лучших матчей в этом году. Как это было для вас? Как бы вы это оценили?

– Я наверное думаю, что это был один из моих лучших матчей, если не лучший матч этого сезона. Но я тоже хочу, чтобы с каждым матчем я играла все лучше и лучше.

Перед матчем я знала, что она отличный игрок, и у меня не было другого выбора, кроме как играть очень хорошо, если я хотела иметь шанс на победу. Так что да.

– Что сделало сегодняшний матч интересным?

– Корт был действительно крут, как все вокруг, и все были такими громкими и крикливыми. Это было похоже на Майами. Было действительно здорово играть на этом корте.

Мне тоже кажется, что мы обе играли очень хорошо. Надеюсь, она скажет то же самое. Она возвращала назад очень много мячей. Я, честно говоря, пыталась отбить эти мячи, но они были словно виннерсами. Благодарю ее за такую игру.

– Вы вспомнили, что считаете, что это был один из ваших лучших матчей. Насколько ценны были брейк-пойнты в равном матче?

– Брейк-пойнты были очень ценными. Я чувствовала, что для меня это одна из ключевых вещей, в которых я пыталась стать лучше, думаю, с начала года из Австралии. Я стараюсь стать лучше на приеме. Я чувствую, что в важные моменты это принесло свои плоды, поэтому я рада этому. Не знаю, было просто приятно, что толпа наслаждалась этим – сказала Осака.