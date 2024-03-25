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Каспер Рууд одержал 100-ю победу на хардовом покрытии
Норвежец обыграл именитого теннисиста
Фото: NU.nl
Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Майами (США) со счётом 6:3, 6:4.
Эта победа стала для Рууда 100-й на хардовом покрытии. 50 из этих побед пришлись на крупнейшие соревнования — турниры "Большого шлема", Итоговые чемпионаты ATP и турниры серии "Мастерс".
В следующем раунде соревнований в Майами Рууд встретится с чилийским теннисистом Николасом Харри.
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