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Каспер Рууд одержал 100-ю победу на хардовом покрытии

Теннис

Норвежец обыграл именитого теннисиста

Каспер Рууд одержал 100-ю победу на хардовом покрытии

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Майами (США) со счётом 6:3, 6:4.

Эта победа стала для Рууда 100-й на хардовом покрытии. 50 из этих побед пришлись на крупнейшие соревнования — турниры "Большого шлема", Итоговые чемпионаты ATP и турниры серии "Мастерс".

В следующем раунде соревнований в Майами Рууд встретится с чилийским теннисистом Николасом Харри.

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Каспер Рууд
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