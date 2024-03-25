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Карлос Алькарас: Соперничество Федерера и Надаля научило меня, что нельзя отставать и сдаваться
Испанец берет пример с этих двух теннисистов
Фото: HBvL
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился мнением о соперничестве между 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем и 20-кратный чемпионом турниров "Большого шлема" швейцарцем Роджером Федерером.
"Из этого соперничества я понял, что нельзя отставать и сдаваться. Всегда нужно совершенствоваться, всегда нужно повышать свой уровень. Неважно, думаете ли вы, что находитесь на самом высоком уровне и не можете дать больше. На самом деле вы всегда можете дать немного больше
Это то, что они показывали на протяжении многих лет, находясь на вершине. Каждый раз, когда один из них проигрывал другому, они старались стать лучше, чтобы победить в следующий раз. И они делали это долгое время, и это нечто невероятное и достойное восхищения", – приводит слова Алькараса ATP Tour.
42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с испанцем Рафаэлем Надалем.
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