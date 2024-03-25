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Федерер: Наконец-то выиграл Рим

Теннис

Швейцарец поделился фотографиями с Италии

Федерер: Наконец-то выиграл Рим

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фото со своего отдыха в Риме (Италия).

"Наконец-то выиграл Рим", — подписал пост Федерер, добавив эмодзи "смех до слёз", "паста", "флаг Италии".

Отметим, что Федерер ни разу в карьере не выигрывал грунтовый "Мастерс" в Риме (Италия). 42-летний теннисист ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

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