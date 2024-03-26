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Майами. Карлос Алькарас уверенно обыграл Гаэля Монфиса в 1/16 финала
Для этого испанцу потребовалось около часа
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала турнира в Майами. В 1/16 финала он обыграл француза Гаэля Монфиса.
Майами. 1/16 финала
Карлос Алькарас — Гаэль Монфис 6:2, 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Алькарас сделал одну подачу навылет и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Монфиса два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брей-пойнт из двух.
За выход в четвертьфинал турнира Алькарас встретится с Лоренцо Музетти (Италия).
Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
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