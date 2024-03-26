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Майами. Карлос Алькарас уверенно обыграл Гаэля Монфиса в 1/16 финала

Теннис

Для этого испанцу потребовалось около часа

Майами. Карлос Алькарас уверенно обыграл Гаэля Монфиса в 1/16 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала турнира в Майами. В 1/16 финала он обыграл француза Гаэля Монфиса.

Майами. 1/16 финала

Карлос Алькарас — Гаэль Монфис 6:2, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Алькарас сделал одну подачу навылет и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Монфиса два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брей-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал турнира Алькарас встретится с Лоренцо Музетти (Италия).

Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.

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