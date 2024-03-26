Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кори Гауфф: Я знала, что Каролин Гарсия будет играть агрессивно
Американка высказалась о поражении в 1/8 финала
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, прокомментировала поражение от Каролин Гарсии в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
"В принципе, матч мог закончиться как угодно. Я знала, что она будет играть агрессивно. Было важно не давать высокие мячи, и мне это удавалось на протяжении большей части второго сета.
А в третьем она начала с раннего брейка, который, как мне кажется, полностью изменил ход матча.
Это тяжёлое поражение. Но если и можно занести что-то в актив, так это подачу. Знаете, сегодня я часто отдавала свою подачу, но не думаю, что дело во мне. В Индиан-Уэллсе я допускала по 17 двойных ошибок, то на этом турнире — по две или три. Так что да, подачу нужно продолжать улучшать, но всё равно радует, что это произошло за короткий промежуток времени", — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Азербайджан U-21 – Украина U-21 0:3. Шестая подряд победа
- Украина U-19 - Швейцария U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Есть ли Цыганков? Определилась заявка сборной Украины на матч с Исландией
- Федерер: Наконец-то выиграл Рим
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник