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Кори Гауфф: Я знала, что Каролин Гарсия будет играть агрессивно

Теннис

Американка высказалась о поражении в 1/8 финала

Кори Гауфф: Я знала, что Каролин Гарсия будет играть агрессивно

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, прокомментировала поражение от Каролин Гарсии в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

"В принципе, матч мог закончиться как угодно. Я знала, что она будет играть агрессивно. Было важно не давать высокие мячи, и мне это удавалось на протяжении большей части второго сета.

А в третьем она начала с раннего брейка, который, как мне кажется, полностью изменил ход матча.

Это тяжёлое поражение. Но если и можно занести что-то в актив, так это подачу. Знаете, сегодня я часто отдавала свою подачу, но не думаю, что дело во мне. В Индиан-Уэллсе я допускала по 17 двойных ошибок, то на этом турнире — по две или три. Так что да, подачу нужно продолжать улучшать, но всё равно радует, что это произошло за короткий промежуток времени", — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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Кори Гауфф
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