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Марта Костюк: Не всегда легко быть спокойной на корте

Теннис

Украинка тратит много энергии на борьбу с собой

Марта Костюк: Не всегда легко быть спокойной на корте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в подкасте "Sit Down" рассказала, что не всегда удается сдерживать эмоции на корте.

"Я не люблю быть очень экспрессивной, но такие моменты случаются. Иногда я справляюсь лучше, но иногда мне хочется, чтобы было лучше. Не знаю. Я думаю, что от природы я очень эмоциональный человек, очень открытый и раскрепощенный, и не всегда легко быть спокойной и, как бы это сказать? Очень стабильной.

Я стараюсь принимать себя, потому что в определенный момент бороться с собой просто бессмысленно, потому что есть эмоции, которые проносятся через мою голову или через меня, и которые я просто не могу не выразить, не скрыть. И да, я думаю, что временами я трачу много энергии на борьбу с собой, на то, чтобы быть такой, какой я не являюсь. И конечно, мне все еще приходится постоянно искать этот баланс, чтобы не переборщить, чтобы это не изменило мою игру, чтобы это не было... Как бы это сказать? Такие моменты, они не приводят к тому, что я хуже играю, но все же мы постепенно идем к тому, чтобы найти нужный баланс", — сказала Марта Костюк.

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Марта Костюк
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Геродот (Винница)
26.03.2024 в 17:41
По возможности стараюсь смотреть в интернете матчи наших ведущих украинских тенниссисток - Свитолиной, Калининой, Цуренко, Ястремской и др., и на их фоне Костюк в плане сдержанности всегда невыгодно отличалась. Какие-то полуистеричные выкрики, размахивание руками и т.п. Того и гляди, ракеткой в кого-то запустит. А ведь неумение совладать с эмоциями недко мешает достигать желаемого результата. Марта, а не пора ли вам обратиться к психологу, чтобы он помог вам научиться совладать с эмоциями?
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Комментарии 1
Геродот (Винница)
26.03.2024 в 17:41
По возможности стараюсь смотреть в интернете матчи наших ведущих украинских тенниссисток - Свитолиной, Калининой, Цуренко, Ястремской и др., и на их фоне Костюк в плане сдержанности всегда невыгодно отличалась. Какие-то полуистеричные выкрики, размахивание руками и т.п. Того и гляди, ракеткой в кого-то запустит. А ведь неумение совладать с эмоциями недко мешает достигать желаемого результата. Марта, а не пора ли вам обратиться к психологу, чтобы он помог вам научиться совладать с эмоциями?
Ответить
0
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