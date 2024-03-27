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Бывшая первая ракетка мира: Можно сказать, что пока Халеп не готова играть так, как пару лет назад
Румынская теннисистка вернулась после дисквалификации
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" бельгийка Ким Клейстерс высказалась о возвращении румынской теннисистки Симоны Халеп в тур.
"Очень рада, что Симона смогла играть. Приятно видеть её на корте, видеть, как она счастлива и взволнована, как её поддерживают. Думаю, это здорово, она это заслужила. Можно сказать, что пока она не готова играть так, как пару лет назад, и это нормально. Уверена, у неё есть мотивация для начала грунтового сезона. Она может очень хорошо подготовиться к Открытому чемпионату Франции", — сказала Клейстерс в подкасте Served with Andy Roddick.
Напомним, первым турниром Халеп после дисквалификации стал WTA-1000 в Майами (США), где она получила уайлд-кард.
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