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Доминик Тим: Перед стартом венгерского челленджера появился дискомфорт в запястье

Теннис

Теннисист не спешит возвращаться на корт

Доминик Тим: Перед стартом венгерского челленджера появился дискомфорт в запястье

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о продолжающихся проблемах с запястьем.

"Я вернулся к работе со своим отцом. Мы стали тренироваться как раньше – с большей нагрузкой, больше времени проводили на корте. К сожалению, перед стартом венгерского челленджера появился дискомфорт в запястье, появились щелчки. Ко мне вернулось это странное чувство, и последние недели я снова начал испытывать боль. Сейчас я работаю в облегчённом формате и пытаюсь восстановиться, чтобы быть готовым к турниру в Эшториле", — приводит слова Тима Eurosport Deutschland.

Напомним, впервые проблемы с запястьем случились у Тима в 2021 году, когда, будучи на пике формы, в первом матче турнира на Майорке против Адриана Маннарино австриец повредил запястье при ударе справа и решил сняться с матча. С тех пор Тим перенёс несколько операций и не смог вернуться на прошлый уровень.

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