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Определились полуфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами

Теннис

Соревнования завершатся 30 марта

Определились полуфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определились все полуфиналисты в Майами (США). Матчи пройдут с 28 на 29 марта.

В первом матче между собой сыграют Виктория Азаренко и четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина.

В другой полуфинальной встрече сойдутся американская спортсменка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз и Екатерина Александрова, занимающая 16-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.

Майами. WTA. 1/2 финала

Елена Рыбакина — Виктория Азаренко

Екатерина Александрова — Даниэль Коллинз

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