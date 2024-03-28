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Определились полуфинальные пары турнира WTA-1000 в Майами
Соревнования завершатся 30 марта
Фото: sport.ru
Определились все полуфиналисты в Майами (США). Матчи пройдут с 28 на 29 марта.
В первом матче между собой сыграют Виктория Азаренко и четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина.
В другой полуфинальной встрече сойдутся американская спортсменка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз и Екатерина Александрова, занимающая 16-ю строчку в рейтинге WTA.
Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
Майами. WTA. 1/2 финала
Елена Рыбакина — Виктория Азаренко
Екатерина Александрова — Даниэль Коллинз
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