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Ига Швёнтек показала фото с отдыха после поражения на турнире в Майами

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка отдыхает на пляже

Ига Швёнтек показала фото с отдыха после поражения на турнире в Майами

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении и отдыхе в Майами (США).

Напомним, в Майами проходит турнира категории WTA-1000. Швёнтек была посеяна на нём под первым номером. Ига дошла до 1/8 финала соревнований, где со счётом 4:6, 2:6 неожиданно проиграла россиянке Екатерине Александровой (14).

"Не тот результат, на который я рассчитывала, но быть в Майами всегда приятно. Мне нужна была возможность перезарядиться, а теперь пришло время снова сменить фокус и возвращаться к работе", — подписала фото Швёнтек.

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