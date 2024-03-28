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Ига Швёнтек показала фото с отдыха после поражения на турнире в Майами
Польская теннисистка отдыхает на пляже
Фото: tennisnet
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении и отдыхе в Майами (США).
Напомним, в Майами проходит турнира категории WTA-1000. Швёнтек была посеяна на нём под первым номером. Ига дошла до 1/8 финала соревнований, где со счётом 4:6, 2:6 неожиданно проиграла россиянке Екатерине Александровой (14).
"Не тот результат, на который я рассчитывала, но быть в Майами всегда приятно. Мне нужна была возможность перезарядиться, а теперь пришло время снова сменить фокус и возвращаться к работе", — подписала фото Швёнтек.
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