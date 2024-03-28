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Себастьян Корда показал архивные фото с Энди Марреем

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Себастьян Корда показал архивные фото с Энди Марреем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда опубликовал в социальных сетях забавное архивное фото с трёхкратным чемпионом турниров серии "Большого шлема", двукратным олимпийским чемпионом, бывшей первой ракеткой мира 36-летним британцем Энди Марреем.

На фото совсем маленький Корда позирует с юным Марреем.

"Архивные файлы", — подписал фото Корда.

Корда опубликовал данные кадры в честь того, что сыграл с Марреем в парном разряде турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

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