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Себастьян Корда показал архивные фото с Энди Марреем
Сейчас же теннисисты проводят совместные матчи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда опубликовал в социальных сетях забавное архивное фото с трёхкратным чемпионом турниров серии "Большого шлема", двукратным олимпийским чемпионом, бывшей первой ракеткой мира 36-летним британцем Энди Марреем.
На фото совсем маленький Корда позирует с юным Марреем.
"Архивные файлы", — подписал фото Корда.
Корда опубликовал данные кадры в честь того, что сыграл с Марреем в парном разряде турнира серии "Мастерс" в Майами (США).
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