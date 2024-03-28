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Юрай Санитра не будет главным тренером мужской сборной Украины по биатлону – источник

Теннис
Обновлено

Тренер не стал комментировать ситуацию

Юрай Санитра не будет главным тренером мужской сборной Украины по биатлону – источник

biathlon.com.ua

Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону сменит главного тренера, так как Юрай Санитра не будет возглавлять команду в следующем сезоне. Об этом пишет Суспільне Спорт со ссылкой на источники внутри команды.

Главной причиной стало недовольство некоторых биатлонистов работой со словацким тренером.

Кто будет занимать эту должность - пока неизвестно.

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Юрай Санитра возглавил мужскую сборную Украины в 2016 году, с тех пор был старшим тренером команды "А".

После завершения сезона 2023/24 на Кубке мира мужская сборная Украины потеряла одну квоту на следующий соревновательный год, так как финишировала вне топ-10 в зачете Кубка наций.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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