Новак Джокович провел тренировку с новой командой

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает готовиться к грунтовому сезону в Белграде (Сербия). Журналист Саша Озмо опубликовал в своих социальных сетях фото с тренировки серба.

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Отметим, что ранее, 27 марта, Джокович объявил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001, бывшей первой ракеткой мира Гораном Иванишевичем.

Горан занимал важную роль в команде Джоковича более пяти лет, вместе с ним Новак завоевал 12 титулов на ТБШ из 24.