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Марта Костюк: На Мальдивах едва не погибла, когда занималась серфингом
Украинка считает серфинг очень опасным занятием
Фото: Tennis.com
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем хобби в подкасте "Sit Down".
"Как-то мы занимались серфингом в Лос-Анджелесе и мой муж заметил, что в океане появились электрические скаты. Мы сразу пулей выскочили из воды, но через время мы все-таки решили вернуться, потому что подумали: если мы погибнем, то хотя бы погибнем, занимаясь любимым делом.
А потом я попробовала серфинг на Мальдивах. У нас там был медовый месяц, и я тогда на самом деле чуть не погибла. Волны были больше, чем мы думали. Они были, наверное, раз в пять больше, чем в Лос-Анджелесе. И из-за того, что это был наш второй раз, мы были слишком уверены в себе.
На Мальдивах есть места, где волна разбивается о камни. И вот меня закрутило и дважды накрыло волной, я была прямо внутри загиба волны и не могла из нее выбраться. Я практически выдохлась и действительно едва не погибла там.
На следующий день мы, конечно, снова пошли кататься на серфе, и я снова попыталась, и мне удалось встать на доску, но я все равно считаю, что это очень опасное занятие. Так что нужно выбирать время и дни, когда эти можно заниматься", — рассказала Марта Костюк.
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