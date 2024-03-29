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Определились все полуфинальные пары Мастерса в Майами

Теннис

Матчи состоятся 29 и 30 марта

Определились все полуфинальные пары Мастерса в Майами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны все полуфиналисты "Мастерса" в Майами (США). Матчи пройдут с 29 на 30 марта.

В первом матче между собой сыграют четвёртая ракетка мира теннисист Даниил Медведев и третья ракетка мира представитель Италии Янник Синнер.

В другой полуфинальной встрече сойдутся немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий пятую строчку в рейтинге ATP, и болгарский спортсмен, 12-я ракетка мира Григор Димитров, сенсационно обыгравший в 1/4 финала турнира испанца Карлоса Алькараса.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

Майами. 1/2 финала

Даниил Медведев — Янник Синнер

Григор Димитров — Александр Зверев

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Григор Димитров Александр Зверев Даниил Медведев Янник Синнер
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