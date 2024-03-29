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Определились все полуфинальные пары Мастерса в Майами
Матчи состоятся 29 и 30 марта
Стали известны все полуфиналисты "Мастерса" в Майами (США). Матчи пройдут с 29 на 30 марта.
В первом матче между собой сыграют четвёртая ракетка мира теннисист Даниил Медведев и третья ракетка мира представитель Италии Янник Синнер.
В другой полуфинальной встрече сойдутся немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий пятую строчку в рейтинге ATP, и болгарский спортсмен, 12-я ракетка мира Григор Димитров, сенсационно обыгравший в 1/4 финала турнира испанца Карлоса Алькараса.
Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.
Майами. 1/2 финала
Даниил Медведев — Янник Синнер
Григор Димитров — Александр Зверев
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