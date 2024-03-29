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Новак Джокович: Нет чёткого представления о том, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще

Теннис

Серб прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

Новак Джокович: Нет чёткого представления о том, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем и сообщил, что пока не знает, появится ли в его команде новый специалист.

"Иванишевич для меня дорогой человек. Окончание нашего профессионального сотрудничества не означает, что наша дружба прекращается. Наше расставание было позитивным, настолько позитивным, насколько это вообще возможно. Мы подошли к моменту, когда наше сотрудничество исчерпало себя.

У меня до сих пор нет чёткого представления о том, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще. Тренеры у меня были с детства, сейчас я стараюсь опираться на свои ощущения и самостоятельно решать, что мне нужно, что для меня комфортнее. Если кто-то присоединится к команде, об этом будет сообщено", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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