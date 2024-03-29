Янник Синнер может стать второй ракеткой мира после Мастерса в Майами

Итальянский теннисист, третья ракетка мира Янник Синнер в случае победы на турнире серии "Мастерс" в Майами (США) сместит со второй строчки мирового рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса.

В ночь с 28 на 29 марта Алькарас проиграл матч 1/4 финала в Майами болгарину Григору Димитрову (2:6, 4:6). На данный момент в live-рейтинге Синнер имеет 8110 очков и отстаёт от Алькараса на 535 очков. За победу на турнире теннисист из Италии получит 600 очков и, соответственно, обойдёт испанца.

В пятницу, 29 марта, Синнер в полуфинальном матче "Мастерса" в Майами сыграет с Даниилом Медведевым.