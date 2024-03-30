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Завацкая вышла в финал квалификации турнира в Боготе
Борьба за основную сетку
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №179) вышла в финал квалификации турнира серии WTA250 в Боготе (Колумбия).
В первом матче на турнире наша спортсменка одолела представительницу Мексики Викторию Родригес (WTA №326).
Счет матча 2-0 (6-1; 7-5) в пользу Катарины. Поединок длился 1 час 29 минут, на счету украинки 1 подача на вылет, 12 выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 5 двойных ошибок.
В финальном матче квалификации Завацкая сыграет против американки Эльвины Калиевой (WTA №216).
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Напомним, что ранее Свитолина
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