Завацкая вышла в финал квалификации турнира в Боготе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №179) вышла в финал квалификации турнира серии WTA250 в Боготе (Колумбия).

В первом матче на турнире наша спортсменка одолела представительницу Мексики Викторию Родригес (WTA №326).

Счет матча 2-0 (6-1; 7-5) в пользу Катарины. Поединок длился 1 час 29 минут, на счету украинки 1 подача на вылет, 12 выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 5 двойных ошибок.

В финальном матче квалификации Завацкая сыграет против американки Эльвины Калиевой (WTA №216).

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