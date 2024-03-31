Халеп не сыграет против Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп не сыграет в составе своей национальной команды против Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом сообщили в местной федерации тенниса.

Причиной тому является физическая травма, полученная Симоной во время ее участия в турнире серии WTA1000 в Майами (США).

Напомним, что 12 и 13 апреля сборная Украины сыграет против Румынии. Матч состоится во Флориде (США) на грунтовом покрытии.