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Халеп не сыграет против Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг
Существенная потеря для румынок
Фото: Noticias del Tenis
Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп не сыграет в составе своей национальной команды против Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг.
Об этом сообщили в местной федерации тенниса.
Причиной тому является физическая травма, полученная Симоной во время ее участия в турнире серии WTA1000 в Майами (США).
Напомним, что 12 и 13 апреля сборная Украины сыграет против Румынии. Матч состоится во Флориде (США) на грунтовом покрытии.
Ранее Коллинз
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