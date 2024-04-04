Ангелина Калинина обыграла бывшую первую ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Чарьстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA 500 в США. Во втором раунде соревнований она обыграла представительницу Дании, экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки.

Чарльстон. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) 6:2, 6:3

Матч продлился 1 час и 20 минут. Калинина сделала два брейка в первом сете и еще три во втором, проиграв лишь один гейм на своей подаче.

В матче 1/8 финала Ангелина Калинина сыграет против 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Ранее теннисистки не играли между собой.