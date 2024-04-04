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Ангелина Калинина обыграла бывшую первую ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Чарьстоне
Украинка продемонстрировала невероятную игру
WTA
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA 500 в США. Во втором раунде соревнований она обыграла представительницу Дании, экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки.
Чарльстон. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) 6:2, 6:3
Матч продлился 1 час и 20 минут. Калинина сделала два брейка в первом сете и еще три во втором, проиграв лишь один гейм на своей подаче.
В матче 1/8 финала Ангелина Калинина сыграет против 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Ранее теннисистки не играли между собой.
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