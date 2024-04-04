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Ник Кирьос: Обязательно вернусь в тур, но сейчас трудно назвать точную дату

Теннис

Австралийский теннисист высказался о возвращении в тур

Ник Кирьос: Обязательно вернусь в тур, но сейчас трудно назвать точную дату

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем возвращении в тур.

"Этот год был одним из самых тяжёлых в моей карьере. Всё остальное было потрясающе, я не могу ни на что жаловаться. Но в теннисе у меня было действительно тяжёлое время. Я спрашивал себя: "Зачем я это делаю?" Как будто мне необязательно этим заниматься, но я всё ещё делаю это по какой-то причине. Я знаю, что во мне горит огонь, и это хорошо. Я обязательно вернусь в тур. Трудно назвать точную дату, потому что травма была довольно серьёзной", — сказал Кирьос в подкасте The AO Show Podcast.

Напомним, в 2023 году Кирьос принял участие лишь в одном матче.

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Ник Кирьос
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