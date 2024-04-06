Джокович и Зверев вместе тренируются в Монако. Фото

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проводит подготовку к следующим соревнованиям. Вместе с немцем Александром Зверевым (АТР №5) он тренируется на грунтовых кортах Монако, готовясь к старту турнира серии ATP Masters 1000.

Соответствующие снимки серб разместил на своей официальной странице в Instagram.