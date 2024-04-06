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Джокович и Зверев вместе тренируются в Монако. Фото
Подготовка к старту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович проводит подготовку к следующим соревнованиям. Вместе с немцем Александром Зверевым (АТР №5) он тренируется на грунтовых кортах Монако, готовясь к старту турнира серии ATP Masters 1000.
Соответствующие снимки серб разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее сестры Киченок
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