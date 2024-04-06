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Джокович и Зверев вместе тренируются в Монако. Фото

Теннис

Подготовка к старту

Джокович и Зверев вместе тренируются в Монако. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проводит подготовку к следующим соревнованиям. Вместе с немцем Александром Зверевым (АТР №5) он тренируется на грунтовых кортах Монако, готовясь к старту турнира серии ATP Masters 1000.

Соответствующие снимки серб разместил на своей официальной странице в Instagram.

Джокович и Зверев вместе тренируются в Монако. Фото - изображение 1Джокович и Зверев вместе тренируются в Монако. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее сестры Киченок вышли в финал парного турнира в Чарльстоне.

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