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Джокович побил легендарный рекорд Федерера
Ноле все еще на ходу
Фото: twitter.com
Первая ракетка мира Новак Джокович установил новое историческое достижение на уровне АТР. Серб стал самым возрастным теннисистом, занимавшим лидирующее положение в мировом рейтинге.
Ранее это достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (36 лет 320 дней). Однако на сегодняшний день рекорд уже побит минимум на одни сутки – Джоковичу 36 лет 321 день.
Отметим, что в активе Новака 24 титула на уровне Grand Slam – больше всего в истории мирового тенниса.
Напомним, что сейчас Джокович
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