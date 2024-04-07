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Джокович побил легендарный рекорд Федерера

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Ноле все еще на ходу

Джокович побил легендарный рекорд Федерера

Фото: twitter.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович установил новое историческое достижение на уровне АТР. Серб стал самым возрастным теннисистом, занимавшим лидирующее положение в мировом рейтинге.

Ранее это достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (36 лет 320 дней). Однако на сегодняшний день рекорд уже побит минимум на одни сутки – Джоковичу 36 лет 321 день.

Отметим, что в активе Новака 24 титула на уровне Grand Slam – больше всего в истории мирового тенниса.

Напомним, что сейчас Джокович готовится к старту турнира в Монако.

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