Легенда украинского тенниса призвал разрабатывать собственные бомбы и равнять Россию с землей

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на ракетные бомбардировки рашистов нашего прекрасного города Харьков. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей странице в Твиттере:

"На третий год мы уже должны иметь свои управляемые бомбы и сравнить с землей 40-50-километровую территорию российских террористов – так же, как они делают с нами.

Наш ответ должен быть сокрушительным" – написал Александр.