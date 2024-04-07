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Легенда украинского тенниса призвал разрабатывать собственные бомбы и равнять Россию с землей

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Легенда украинского тенниса призвал разрабатывать собственные бомбы и равнять Россию с землей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на ракетные бомбардировки рашистов нашего прекрасного города Харьков. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей странице в Твиттере:

"На третий год мы уже должны иметь свои управляемые бомбы и сравнить с землей 40-50-километровую территорию российских террористов – так же, как они делают с нами.

Наш ответ должен быть сокрушительным" – написал Александр.

Напомним, ранее украинец Овчаренко проиграл в финале турнира в Тунисе.

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