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Легенда украинского тенниса призвал разрабатывать собственные бомбы и равнять Россию с землей
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на ракетные бомбардировки рашистов нашего прекрасного города Харьков. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей странице в Твиттере:
"На третий год мы уже должны иметь свои управляемые бомбы и сравнить с землей 40-50-километровую территорию российских террористов – так же, как они делают с нами.
Наш ответ должен быть сокрушительным" – написал Александр.
Напомним, ранее украинец Овчаренко
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