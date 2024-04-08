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Элина Свитолина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA
Украинка опустилась на 18-е место
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. В десятке произошло несколько изменений.
Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Швёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (-), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф (США).
Стоит отметить, что Джессика Пегула, Мария Саккари и Маркета Вондроушова улучшили свои позиции, обойдя Онс Жабер, которая потерпела поражение в 1/16 финала турнира в Чарльстоне.
Украинская теннисистка Элина Свитолина на этой неделе опустилась на одну позицию и занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA. Марта Костюк сумела сохранить 27-е место. В свою очередь Ангелина Калинина и Даяна Ястремская занимают 32-е и 33-е места соответственно . Ещё одна украинка Леся Цуренко опустилась на 42-ю строчку мирового рейтинга.
Рейтинг WTA, 8 апреля:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 835 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.
6 (7). Мария Саккари (Греция)— 4195.
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.
8 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.
9 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3658.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.
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18. Элина Свитолина (Украина, -1) - 2465
27. Марта Костюк (Украина) - 1911
32. Ангелина Калинина (Украина, +1) - 1623
33. Даяна Ястремская (Украина, -1) - 1597
39. Леся Цуренко (Украина, -3) - 1392
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