Джокович назвал имя нового главного тренера

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возможном сотрудничестве с 47-летним соотечественником Ненадом Зимоничем.

"Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы действительно хорошо знаем друг друга уже больше 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который пытался помочь мне как личности и как игроку. После расставания с Иванишевичем я начал подготовку к грунтовому сезону в Белграде, и Ненад был там. Нам действительно понравилось наше сотрудничество, и я попросил его приехать сюда. Он давал мне полезные советы по выбору правильной позиции, когда я приближаюсь к сетке. Ненад был одним из лучших игроков в мире в парном разряде, он выиграл много турниров "Большого шлема", был № 1", — приводит слова сербского спортсмена Eurosport.

Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля.