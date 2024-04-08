Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович назвал имя нового главного тренера
Он посетил турнир в Монте-Карло
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возможном сотрудничестве с 47-летним соотечественником Ненадом Зимоничем.
"Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы действительно хорошо знаем друг друга уже больше 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который пытался помочь мне как личности и как игроку. После расставания с Иванишевичем я начал подготовку к грунтовому сезону в Белграде, и Ненад был там. Нам действительно понравилось наше сотрудничество, и я попросил его приехать сюда. Он давал мне полезные советы по выбору правильной позиции, когда я приближаюсь к сетке. Ненад был одним из лучших игроков в мире в парном разряде, он выиграл много турниров "Большого шлема", был № 1", — приводит слова сербского спортсмена Eurosport.
Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля.
Популярное сейчас
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- "Это мародерство". Игроков Кривбасса пытались переманить в другую команду сразу после трагедии в Днепре
- Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
- Легенда украинского тенниса призвал разрабатывать собственные бомбы и равнять Россию с землей
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО