  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович назвал имя нового главного тренера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович назвал имя нового главного тренера

Теннис

Он посетил турнир в Монте-Карло

Джокович назвал имя нового главного тренера

Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возможном сотрудничестве с 47-летним соотечественником Ненадом Зимоничем.

"Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы действительно хорошо знаем друг друга уже больше 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который пытался помочь мне как личности и как игроку. После расставания с Иванишевичем я начал подготовку к грунтовому сезону в Белграде, и Ненад был там. Нам действительно понравилось наше сотрудничество, и я попросил его приехать сюда. Он давал мне полезные советы по выбору правильной позиции, когда я приближаюсь к сетке. Ненад был одним из лучших игроков в мире в парном разряде, он выиграл много турниров "Большого шлема", был № 1", — приводит слова сербского спортсмена Eurosport.

Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля.

По теме
yellow-arrow
Стефанос Циципас вышел в 1/16 финала Мастерса в Монте-Карло
yellow-arrow
Сплит. Алексей Крутых не смог выйти в основной раунд соревнований
yellow-arrow
Даниэль Коллинс одержала самое большое количество побед в 2024 году
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tennis365
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости