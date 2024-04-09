Джокович: Синнер станет первой ракеткой мира в течении нескольких недель

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о перспективах занимающего вторую строчку итальянца Янника Синнера возглавить рейтинг ATP.

"То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров и думать о том, чтобы набирать очки. Мой приоритет — сыграть лучше всех в блоке от «Ролан Гаррос» до US Open, проходящем через Уимблдон и Олимпиаду", — приводит слова Джоковича La Repubblica.

Напомним, Джокович и Синнер начнут грунтовый сезон на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.