Джокович одолел Сафиуллина на пути к 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Сегодня, 9 апреля, первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) обыграл теннисиста без флага Романа Сафиуллина.

Монте-Карло. Второй круг

Новак Джокович — Роман Сафиуллин 6:1, 6:2

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время серб подал один эйс, не допустил двойных ошибок, но реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти.