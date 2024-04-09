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Джокович одолел Сафиуллина на пути к 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Серб отдал лишь три гейма
фото - flashscore.com.ua
Сегодня, 9 апреля, первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) обыграл теннисиста без флага Романа Сафиуллина.
Монте-Карло. Второй круг
Новак Джокович — Роман Сафиуллин 6:1, 6:2
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За это время серб подал один эйс, не допустил двойных ошибок, но реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 заработанных.
В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти.
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