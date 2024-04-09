  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед в стартовых матчах на турнирах серии Мастерс
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед в стартовых матчах на турнирах серии Мастерс

Теннис

Оба теннисиста пересекли отметку в 100 матчей

Новак Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед в стартовых матчах на турнирах серии Мастерс

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Надалем по количеству стартовых побед на турнирах серии "Мастерс". Оба спортсмена выиграли по 115 матчей.

Напомним, сегодня, 9 апреля, в стартовом для себя матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) Джокович обыграл Романа Сафиуллина. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти.

По теме
yellow-arrow
Джокович одолел Сафиуллина на пути к 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
yellow-arrow
Семикратный чемпион ТБШ: Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом в истории
yellow-arrow
Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Монте-Карло
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости