Новак Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед в стартовых матчах на турнирах серии Мастерс

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Надалем по количеству стартовых побед на турнирах серии "Мастерс". Оба спортсмена выиграли по 115 матчей.

Напомним, сегодня, 9 апреля, в стартовом для себя матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) Джокович обыграл Романа Сафиуллина. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти.