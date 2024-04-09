Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед в стартовых матчах на турнирах серии Мастерс
Оба теннисиста пересекли отметку в 100 матчей
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Надалем по количеству стартовых побед на турнирах серии "Мастерс". Оба спортсмена выиграли по 115 матчей.
Напомним, сегодня, 9 апреля, в стартовом для себя матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) Джокович обыграл Романа Сафиуллина. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.
В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти.
Популярное сейчас
- "Политики нам не указ". Чеферин прокомментировал решение не отстранять Беларусь на международной арене
- Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Элина Свитолина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО