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Гаэль Монфис: Год назад я находился на 400-м месте в рейтинге и все хотели, чтобы я бросил теннис
Француз рассказал, как чуть не бросил теннис
Бывшая шестая ракетка мира 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис высказался о возможном выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
"Год назад, когда я говорил, что не думаю об Олимпиаде 2024 года, я находился на 400-м месте в рейтинге. Выходило множество статей, из-за которых у меня сложилось впечатление, что люди хотят, чтобы я бросил теннис. Я был 400-м в мире. Люди не позволяют тебе верить в свои мечты, они тебя не знают. Поэтому я стараюсь общаться со своими настоящими болельщиками. Мне не нужно выигрывать 20 турниров, но хочется периодически одерживать победы то тут, то там. Лишь легенды смогли выиграть всё. Тебе не разрешают говорить: "Мне 36, я 400-й в мире, и я всё ещё хочу вернуться на хороший уровень". Все тогда надо мной смеялись.
Конечно, я хочу снова сыграть на Олимпийских играх. Я уже выступал на этих соревнованиях четыре раза, но хотел бы ещё. Так что Олимпиада и Уимблдон — это мои цели", — сказал Монфис на пресс-конференции.
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