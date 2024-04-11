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Новак Джокович вышел на первое место по проценту побед на Мастерсах

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Серб опередил Надаля

Новак Джокович вышел на первое место по проценту побед на Мастерсах

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил уникальное достижение после выхода в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Он обошёл испанца Рафаэля Надаля по проценту побед на турнирах серии "Мастерс" и стал лучшим с момента появления этой категории соревнований ATP в 1990 году.

После того как серб одержал победу в третьем круге Мастерса в Монте-Карло над Лоренцо Музетти показатель Джоковича вырос до 82,2%. У Надаля в данный момент 82,1%.

Лучшие теннисисты в истории по проценту побед на "Мастерсах":

Новак Джокович (Сербия) – 82,2%;

Рафаэль Надаль (Испания) – 82,1%;

Роджер Федерер (Швейцария) – 77,9%;

Карлос Алькарас (Испания) – 76.7%;

Андре Агасси (США) – 74,1%.

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