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Новак Джокович вышел на первое место по проценту побед на Мастерсах
Серб опередил Надаля
фото - flashscore.com.ua
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил уникальное достижение после выхода в четвертьфинал грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
Он обошёл испанца Рафаэля Надаля по проценту побед на турнирах серии "Мастерс" и стал лучшим с момента появления этой категории соревнований ATP в 1990 году.
После того как серб одержал победу в третьем круге Мастерса в Монте-Карло над Лоренцо Музетти показатель Джоковича вырос до 82,2%. У Надаля в данный момент 82,1%.
Лучшие теннисисты в истории по проценту побед на "Мастерсах":
Новак Джокович (Сербия) – 82,2%;
Рафаэль Надаль (Испания) – 82,1%;
Роджер Федерер (Швейцария) – 77,9%;
Карлос Алькарас (Испания) – 76.7%;
Андре Агасси (США) – 74,1%.
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