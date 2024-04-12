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Джокович установил рекорд благодаря выходу в полуфинал турнира в Монте-Карло

Теннис
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Серб провел наибольшее количество полуфинальных матчей на Мастерсах

Джокович установил рекорд благодаря выходу в полуфинал турнира в Монте-Карло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12 апреля 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/2 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Благодаря этой победе, серб вышел в 77-й полуфинал на турнирах этой категории, обойдя испанца Рафаэля Надаля (76) и стал единоличным обладателем рекорда.

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На третьем месте расположился швейцарец Роджер Федерер (66).

В полуфинальном матче турнира в Монако Джокович сыграет с победителем противостояния Уго Умбер (Франция, 15) — Каспер Рууд (Норвегия, 10).

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