Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг

Для лидера сине-желтых это был первый матч в составе национальной команды за три года. Последний раз Свитолина играла за сборную еще против Японии в плей-офф за выход в квалификацию.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация. Второй матч

Элина Свитолина (Украина) - Жаклин Кристиан (Румыния) 2:0 (6:3, 7:5)

Счет в серии: 2-0 в пользу Украины. Нашей сборной осталось одержать лишь одну победу в противостоянии против Румынии. Ее также может забрать Свитолина: именно Элина откроет второй соревновательный день игрой против Аны Богдан.