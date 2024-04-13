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Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг
Осталось выиграть один матч против Румынии
Getty Images / Global Images Ukraine
Для лидера сине-желтых это был первый матч в составе национальной команды за три года. Последний раз Свитолина играла за сборную еще против Японии в плей-офф за выход в квалификацию.
Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация. Второй матч
Элина Свитолина (Украина) - Жаклин Кристиан (Румыния) 2:0 (6:3, 7:5)
Счет в серии: 2-0 в пользу Украины. Нашей сборной осталось одержать лишь одну победу в противостоянии против Румынии. Ее также может забрать Свитолина: именно Элина откроет второй соревновательный день игрой против Аны Богдан.
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