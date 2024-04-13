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Надаль раздает автографы длинным очередям фанатов. Видео
Вечно молодой, вечно легенда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым видео. Бывшая первая ракетка мира сейчас в Барселоне проходит подготовку к предстоящим турнирам на грунтовых покрытиях. Во время одной из тренировок Надаль устроил автографсессию, где получить подпись любимца пришли десятки фанатов. Соответствующий пост Рафа разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Цуренко
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