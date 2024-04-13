Надаль раздает автографы длинным очередям фанатов. Видео

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым видео. Бывшая первая ракетка мира сейчас в Барселоне проходит подготовку к предстоящим турнирам на грунтовых покрытиях. Во время одной из тренировок Надаль устроил автографсессию, где получить подпись любимца пришли десятки фанатов. Соответствующий пост Рафа разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Цуренко прокомментировала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг.