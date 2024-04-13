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Надаль раздает автографы длинным очередям фанатов. Видео

Теннис
Обновлено

Вечно молодой, вечно легенда

Надаль раздает автографы длинным очередям фанатов. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым видео. Бывшая первая ракетка мира сейчас в Барселоне проходит подготовку к предстоящим турнирам на грунтовых покрытиях. Во время одной из тренировок Надаль устроил автографсессию, где получить подпись любимца пришли десятки фанатов. Соответствующий пост Рафа разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Цуренко прокомментировала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг.

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Рафаэль Надаль
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